Самуэльссон о приглашении Логинова: Не планирую ехать к нему

Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его «вообще не должно быть на чемпионате мира». Швед сказал, что человек, отбывший дисквалификацию за допинг, не может приехать на чемпионат мира и выиграть золотую медаль. Позднее Логинов заявил, что готов поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его допинг-тестов.

«Я удивлен этим заявлением. Он не говорил с представителями СМИ после гонки на чемпионате мира, но приглашает всех к себе домой. Это похоже на полную чушь. Нет (я не планирую ехать к нему), и не думаю, что он хочет, чтобы я к нему приехал. Я действительно приветствую диалог с ним, но ему, похоже, это не нравится», — сказал Самуэльссон Aftonbladet.