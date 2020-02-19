Самуэльссон о приглашении Логинова: Не планирую ехать к нему
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не поедет в гости к Александру Логинову, чтобы контролировать
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не поедет в гости к Александру Логинову, чтобы контролировать
Логинов 15 февраля завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира по биатлону в итальянском
Самуэльссон, ставший 11-м, назвал победу Логинова позором и заявил, что его «вообще не должно быть на чемпионате мира». Швед сказал, что человек, отбывший дисквалификацию за допинг, не может приехать на чемпионат мира и выиграть золотую медаль. Позднее Логинов заявил, что готов поселить у себя дома любого спортсмена для контроля его
«Я удивлен этим заявлением. Он не говорил с представителями СМИ после гонки на чемпионате мира, но приглашает всех к себе домой. Это похоже на полную чушь. Нет (я не планирую ехать к нему), и не думаю, что он хочет, чтобы я к нему приехал. Я действительно приветствую диалог с ним, но ему, похоже, это не нравится», — сказал Самуэльссон Aftonbladet.