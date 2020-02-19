Редькин: Давление норвежцев влияет на Логинова, у него же есть чувства

Источник: РИА "Новости"

Логинов в субботу победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Эта золотая медаль стала первой для представителей сборной России на чемпионатах мира с 2017 года. После победы несколько иностранных биатлонистов, в том числе норвежцы Йоханнес Бё и его брат Тарьей, выступили с критикой в адрес Логинова, который ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил.

«Думаю, что на нем сказывается давление норвежцев. Совсем не обращать внимания, наверное, не получится, он же человек со всеми чувствами. Он подкован психологически, тем более, это же не первое нападение со стороны иностранцев. Да, он оступился, но Александр выработал иммунитет. Да, он натворил дел, но надо продолжать идти вперед», — сказал Редькин РИА Новости по телефону.

Логинов стартует 7-м в индивидуальной гонке, которая пройдет в среду.