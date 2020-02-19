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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Редькин: Давление норвежцев влияет на Логинова, у него же есть чувства

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Михаил Гончаров. Давление со стороны некоторых норвежских биатлонистов сказывается на состоянии россиянина Александра Логинова, но это нормально, ведь у него есть чувства, считает председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), олимпийский чемпион Евгений Редькин.

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Источник: РИА "Новости"

Логинов в субботу победил в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии. Эта золотая медаль стала первой для представителей сборной России на чемпионатах мира с 2017 года. После победы несколько иностранных биатлонистов, в том числе норвежцы Йоханнес Бё и его брат Тарьей, выступили с критикой в адрес Логинова, который ранее был уличен в нарушении антидопинговых правил.

«Думаю, что на нем сказывается давление норвежцев. Совсем не обращать внимания, наверное, не получится, он же человек со всеми чувствами. Он подкован психологически, тем более, это же не первое нападение со стороны иностранцев. Да, он оступился, но Александр выработал иммунитет. Да, он натворил дел, но надо продолжать идти вперед», — сказал Редькин РИА Новости по телефону.

Логинов стартует 7-м в индивидуальной гонке, которая пройдет в среду.

«Судя по его готовности и предыдущим гонкам, видно, что он способен занимать самые высокие места. Попадание в тройку станет отличным результатом», — добавил он.

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