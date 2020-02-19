Бывший тренер сборной России объяснил провал биатлонисток на ЧМ

«Успехи Вирер? Прежде всего это это функциональное состояние, физика. В индивидуальной гонке неудачное начало стрельбы наложилось. Она дотерпела, финиш был прекрасный, — сказал Польховский в эфире “Матч ТВ”. — Наша физика… На что готовы сегодня, то и показываем. Может, еще отойдут девчонки. По крайней мере, мы замечаем, что после этапа Кубка мира в Поклюке некоторые шаги позитивные сделаны, в том числе женской командой».