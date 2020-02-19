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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер сборной России объяснил провал биатлонисток на ЧМ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский подвел промежуточные итоги проходящего в Италии чемпионата мира для сборной России, а также отметил форму лидера Кубка мира Доротеи Вирер.

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Источник: РИА "Новости"

Вирер на домашнем мировом первенстве завоевала две золотые медали и одно серебро.

«Успехи Вирер? Прежде всего это это функциональное состояние, физика. В индивидуальной гонке неудачное начало стрельбы наложилось. Она дотерпела, финиш был прекрасный, — сказал Польховский в эфире “Матч ТВ”. — Наша физика… На что готовы сегодня, то и показываем. Может, еще отойдут девчонки. По крайней мере, мы замечаем, что после этапа Кубка мира в Поклюке некоторые шаги позитивные сделаны, в том числе женской командой».

Наивысшим результатом в трех личных гонках у российских девушек на данный момент является 12-е место Екатерины Юрловой-Перхт в пасьюте.

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