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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зайцева подвергла критике работу тренеров женской сборной по биатлону

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева раскритиковала подготовку женской сборной по биатлону, призвав задавать вопросы не спортсменкам, а тренерам.

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Источник: Спорт РИА Новости

На проходящем в Италии чемпионате мира женская сборная России не завоевала ни одной медали.

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«Мне очень не хотелось бы обидеть кого-то из тренеров своими комментариями, но у того же Хованцева уже ведь был неприятный опыт в 2011-м, когда его убрали с поста старшего тренера женской сборной прямо в ходе эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Там действительно у команды не было результата, хотя ещё до начала турнира все девочки, кто на тот момент был в основном составе, постоянно говорили о том, что нагрузки недостаточно и совершенно непонятно, как на такой базовой работе они вообще будут соревноваться. Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда. А такие вещи всегда отражаются на спортсменах. Им задают вопросы СМИ, но что они могут ответить?» — приводит слова Зайцевой RT.

После трех личных гонок на мировом первенстве в Антерсельве лучшим результатом у российских девушек является 12-е место Екатерины Юрловой-Перхт в пасьюте.

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