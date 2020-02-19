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18:05 (мск), источник: ТАСС

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку и стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

31-летний спортсмен показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 57 секунд; 2 промаха), третьим стал австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1; 1). Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, который финишировал 11-м (+3.53,3; 2) и показал свой лучший результат в рамках Кубка мира. Евгений Гараничев — 14-й (+3.59,9; 3), Александр Логинов — 15-й (+4.06,9; 5), Эдуард Латыпов — 43-й (+6.14,9; 4).

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Француз в четвертый раз выиграл индивидуальную гонку на мировых первенствах. Для Фуркада эта золотая медаль стала 12-й на чемпионатах мира, он сравнялся по этому показателю с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном и уступает лишь его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (20). Также Фуркад и Бьорндален одержали по 11 побед в личных гонках чемпионатов мира, что является наивысшим достижением.

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Логинов выиграл спринт на ЧМ

Победа позволила французу стать обладателем малого Хрустального глобуса в рекордный 25-й раз — француз победил в зачете индивидуальных гонок, набрав 174 очка. Второе место занял Йоханнес Бё (145), третье — француз Кентен Фийон Майе (120), лучшим из россиян стал Логинов, который с 83 баллами стал восьмым. Фуркад с 752 очками лидирует в общем зачете Кубка мира, вторым идет Фийон Майе (658), на третьем месте располагается Йоханнес Бё (630). Наивысшую строчку среди россиян занимает Логинов, который идет пятым (570), Матвей Елисеев — 13-й (361), Гараничев — 32-й (138), Поршнев — 35-й (120), Кирилл Стрельцов — 57-й (46), Латыпов — 61-й (39), Дмитрий Малышко — 67-й (32), Антон Бабиков — 68-й (27).

Чемпионат мира продолжится в четверг сингл-микстом. Российскую команду в нем представят Лариса Куклина и Елисеев. Соревнования завершатся 23 февраля.

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13 февраля© Piter.tv
  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Доминик Ландертингер
    Австрия
    Австрия
19.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция49.43,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+57,0
3Доминик ЛандертингерАвстрияАвстрия+01.22,1
4Яков ФакСловенияСловения+01.30,2
5Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.25,5
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+02.33,6
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+02.34,6
8Лейф НордгренСШАСША+03.04,3
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+03.20,1
10Себастьян СамуэльссонШвецияШвеция+03.35,3
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