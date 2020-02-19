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19:52 (мск), источник: Sport24

Француз Фуркад побил легендарный рекорд советских биатлонистов

Сегодня, 19 февраля, французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

В общей сложности Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в четвертый раз в карьере. Он стал первым в истории биатлона, кому это удалось.

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Ранее рекорд принадлежал советским биатлонистам Владимиру Меланьину и Александру Тихонову, а также Хейкки Иколе из Финляндии. Они выигрывали индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира по три раза.

Впервые этот рекорд установил Меланьин, который выигрывал индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в 1959, 1962 и 1963 годах. С тех пор никому не удавалось превзойти это достижение. Только три человека его повторили: Тихонов (1969, 1970, 1973), Икола (1974, 1977, 1981) и Фуркад (2013, 2015, 2016).

Сегодня, спустя 57 лет, рекорд пал усилиями Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку на 20 км на ЧМ-2020 в Антхольце.

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13 февраля© Piter.tv
  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Доминик Ландертингер
    Австрия
    Австрия
19.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция49.43,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+57,0
3Доминик ЛандертингерАвстрияАвстрия+01.22,1
4Яков ФакСловенияСловения+01.30,2
5Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.25,5
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+02.33,6
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+02.34,6
8Лейф НордгренСШАСША+03.04,3
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+03.20,1
10Себастьян СамуэльссонШвецияШвеция+03.35,3
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Кубок мира
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