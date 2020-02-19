Француз Фуркад побил легендарный рекорд советских биатлонистов

Источник: РИА "Новости"

В общей сложности Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в четвертый раз в карьере. Он стал первым в истории биатлона, кому это удалось.

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Ранее рекорд принадлежал советским биатлонистам Владимиру Меланьину и Александру Тихонову, а также Хейкки Иколе из Финляндии. Они выигрывали индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира по три раза.

Впервые этот рекорд установил Меланьин, который выигрывал индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в 1959, 1962 и 1963 годах. С тех пор никому не удавалось превзойти это достижение. Только три человека его повторили: Тихонов (1969, 1970, 1973), Икола (1974, 1977, 1981) и Фуркад (2013, 2015, 2016).