Француз Фуркад побил легендарный рекорд советских биатлонистов
Сегодня, 19 февраля, французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Сегодня, 19 февраля, французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
В общей сложности Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в четвертый раз в карьере. Он стал первым в истории биатлона, кому это удалось.
Ранее рекорд принадлежал советским биатлонистам Владимиру Меланьину и Александру Тихонову, а также Хейкки Иколе из Финляндии. Они выигрывали индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира по три раза.
Впервые этот рекорд установил Меланьин, который выигрывал индивидуальную гонку на 20 км на чемпионатах мира в 1959, 1962 и 1963 годах. С тех пор никому не удавалось превзойти это достижение. Только три человека его повторили: Тихонов (1969, 1970, 1973), Икола (1974, 1977, 1981) и Фуркад (2013, 2015, 2016).
Сегодня, спустя 57 лет, рекорд пал усилиями Фуркада, который выиграл индивидуальную гонку на 20 км на ЧМ-2020 в Антхольце.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|49.43,1
|2
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+57,0
|3
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.22,1
|4
|Яков Фак
|Словения
|+01.30,2
|5
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+02.25,5
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+02.33,6
|7
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+02.34,6
|8
|Лейф Нордгрен
|США
|+03.04,3
|9
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+03.20,1
|10
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+03.35,3