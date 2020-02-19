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20:34 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в «Раубичах»

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Германии по биатлону определился с составом на чемпионат Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на специализированное немецкое онлайн-издание Biathlon.

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Источник: sport1.de

В состав женской команды вошли Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт, Стефани Шерер, София Шнайдер, Ванесса Фойгт и Анна Вайдель. Заявка мужской дружины такова: Лукас Фрацшер, Эрик Лессер, Роман Рес, Данило Ритмюллер, Доминик Шмук, Юстус Стрелов. Олимпийский чемпион Симон Шемп остался вне заявки на континентальный форум.

Ранее сообщалось, что сильнейшими составами выступят в «Раубичах» дружины Беларуси, России, Украины, Латвии и Болгарии.

Чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум. Помимо чемпионата Европы, который пройдет в спорткомплексе под Минском с 25 февраля по 1 марта, там же состоится и этап Кубка IBU.

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