Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в «Раубичах»

В состав женской команды вошли Марион Дайгентеш, Марен Хаммершмидт, Стефани Шерер, София Шнайдер, Ванесса Фойгт и Анна Вайдель. Заявка мужской дружины такова: Лукас Фрацшер, Эрик Лессер, Роман Рес, Данило Ритмюллер, Доминик Шмук, Юстус Стрелов. Олимпийский чемпион Симон Шемп остался вне заявки на континентальный форум.
Ранее сообщалось, что сильнейшими составами выступят в «Раубичах» дружины Беларуси, России, Украины, Латвии и Болгарии.
Чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум. Помимо чемпионата Европы, который пройдет в спорткомплексе под Минском с 25 февраля по 1 марта, там же состоится и этап Кубка IBU.