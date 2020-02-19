Сборная Германии огласила состав на чемпионат Европы по биатлону в «Раубичах»

Чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП «Раубичи» заявили о готовности принять форум. Помимо чемпионата Европы, который пройдет в спорткомплексе под Минском с 25 февраля по 1 марта, там же состоится и этап Кубка IBU.