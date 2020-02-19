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20:33 (мск), источник: БЕЛТА

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Антхольце

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке чемпионата мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Француз преодолел дистанцию в 20 км за 49 мин. 43,1 сек. (0+0+0+1). Второй результат показал норвежец Йоханнес Бё (отставание 57 сек., 1+0+0+1). Замкнул тройку сильнейших австриец Доминик Ландертингер (1 мин. 22,1 сек., 0+0+0+1).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, занявший 34-е место (отставание 5 мин. 19,4 сек., 2−0−0−1). Роман Елетнов оказался 53-м в итоговом протоколе, Максим Воробей — 79-м, Сергей Бочарников — 81-м.

Продолжится планетарный форум в Антхольце 20 февраля смешанной эстафетой. Завершатся состязания 23 февраля масс-стартами у мужчин и женщин.

  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Доминик Ландертингер
    Австрия
    Австрия
19.02.2020 16:15Чемпионат мираИндивидуальная гонка
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция49.43,1
2Йоханнес БеНорвегияНорвегия+57,0
3Доминик ЛандертингерАвстрияАвстрия+01.22,1
4Яков ФакСловенияСловения+01.30,2
5Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+02.25,5
6Тарьей БеНорвегияНорвегия+02.33,6
7Кантен Фийон МайеФранцияФранция+02.34,6
8Лейф НордгренСШАСША+03.04,3
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+03.20,1
10Себастьян СамуэльссонШвецияШвеция+03.35,3
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