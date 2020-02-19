Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Антхольце

Француз преодолел дистанцию в 20 км за 49 мин. 43,1 сек. (0+0+0+1). Второй результат показал норвежец Йоханнес Бё (отставание 57 сек., 1+0+0+1). Замкнул тройку сильнейших австриец Доминик Ландертингер (1 мин. 22,1 сек., 0+0+0+1).
Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, занявший 34-е место (отставание 5 мин. 19,4 сек., 2−0−0−1). Роман Елетнов оказался 53-м в итоговом протоколе, Максим Воробей — 79-м, Сергей Бочарников — 81-м.
Продолжится планетарный форум в Антхольце 20 февраля смешанной эстафетой. Завершатся состязания 23 февраля масс-стартами у мужчин и женщин.