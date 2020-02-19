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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин назвал наибольший годовой заработок за время спортивной карьеры

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, как и сколько в его виде спорта зарабатывают сильнейшие спортсмены.

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Источник: РИА "Новости"

«Кто больше получает — олимпийский чемпион или депутат Госдумы? Тут даже дело не в том, сколько получают олимпийские чемпионы. Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на этапах Кубков мира зарабатывать неплохие деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место на этапе — € 10 тысяч, или 700 тысяч рублей. Второе место — € 8 тысяч. Плюс, есть определённые спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов.

Фоторепортаж
Антон Шипулин. Кадры карьеры

Конечно, мы не зарабатываем, как футболисты, хоккеисты. Но в самые лучшие мои годы, может быть, со всеми контрактами, со всеми призовыми около 15 миллионов рублей в год я зарабатывал", — цитирует Шипулина «Комсомольская правда».

Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов. Завершил спортивную карьеру в 2018 году. Сейчас Антон — депутат Государственной думы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия».

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29 марта 2019© Ньюстюб
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