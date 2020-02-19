Шипулин назвал наибольший годовой заработок за время спортивной карьеры

«Кто больше получает — олимпийский чемпион или депутат Госдумы? Тут даже дело не в том, сколько получают олимпийские чемпионы. Я мог не быть олимпийским чемпионом, но я мог на этапах Кубков мира зарабатывать неплохие деньги. Это зависит от того, как ты бегаешь. Первое место на этапе — € 10 тысяч, или 700 тысяч рублей. Второе место — € 8 тысяч. Плюс, есть определённые спонсорские контракты. Это тоже зависит от харизмы спортсмена, от его результатов.