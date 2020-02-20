Мартен Фуркад: Я не критиковал Логинова после его победы в спринте
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике россиянина Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира.
Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике россиянина Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира.
— Как вы объясните тот факт, что лидеры мирового биатлона так омрачили победу Александра Логинова, когда вместо поздравлений продолжили комментировать его допинговое прошлое?
— Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что
После победы россиянина в спринте ряд иностранных спортсменов, включая братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, вновь раскритиковали Логинова за его допинговое прошлое. Помимо золота в спринте, Логинов завоевал на ЧМ в Италии бронзу в гонке преследования.
Напомним, в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионата мира в Антхольце Фуркад взял золото, а Логинов финишировал 15-м.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Александр Логинов
|Россия
|22.48,1
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+06,5
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+19,5
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+22,5
|5
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+23,9
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+29,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+39,7
|8
|Филипп Хорн
|Германия
|+44,4
|9
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+52,1
|10
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+56,4