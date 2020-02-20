Мартен Фуркад: Я не критиковал Логинова после его победы в спринте

— Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал свое недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться. Единственное, я сказал, это то, что я расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, но не более того.