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20:26 (мск), источник: Матч ТВ

Мартен Фуркад: Я не критиковал Логинова после его победы в спринте

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике россиянина Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира.

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— Как вы объясните тот факт, что лидеры мирового биатлона так омрачили победу Александра Логинова, когда вместо поздравлений продолжили комментировать его допинговое прошлое?

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— Я не критиковал Логинова после его победы в спринте. Я не стал бы извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал свое недовольство в его сторону, потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться. Единственное, я сказал, это то, что я расстроен, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика. Я был расстроен только этим фактом, но не более того.

После победы россиянина в спринте ряд иностранных спортсменов, включая братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, вновь раскритиковали Логинова за его допинговое прошлое. Помимо золота в спринте, Логинов завоевал на ЧМ в Италии бронзу в гонке преследования.

Напомним, в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионата мира в Антхольце Фуркад взял золото, а Логинов финишировал 15-м.

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15.02.2020 16:45Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Александр ЛогиновРоссияРоссия22.48,1
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+06,5
3Мартен ФуркадФранцияФранция+19,5
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+22,5
5Йоханнес БеНорвегияНорвегия+23,9
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+29,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+39,7
8Филипп ХорнГерманияГермания+44,4
9Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+52,1
10Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+56,4
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