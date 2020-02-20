Шипулин ответил на претензии о «просиживании штанов» в Госдуме
Бывший биатлонист Антон Шипулин считает, что у многих россиян сложилось неверное представление о работе депутатов в Госдуме. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Бывший биатлонист Антон Шипулин считает, что у многих россиян сложилось неверное представление о работе депутатов в Госдуме. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Шипулин считает, что к нему не стоит предъявлять подобных претензий. «Я не сижу на стуле ровно и не просиживаю штаны, это сто процентов», — признался бывший спортсмен. Он добавил, что половину своей депутатской зарплаты он отдает в Совет ветеранов, а остальное тратит на благотворительность.
15 февраля стало известно, что Шипулин был лишен статуса олимпийского чемпиона
Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую биатлонист завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира.