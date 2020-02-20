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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Резцова говорит о смене гражданства для дочери. Пока это только угрозы

Двукратная олимпийская чемпионка сильно переживает из-за того, что Кристине не дали выступить на ЧМ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Анфиса Резцова — один из главных хедлайнеров этого чемпионата мира. То она заочно воюет с Мартеном Фуркадом, то говорит, что все проблемы ее дочери с попаданием в состав — из-за ее длинного языка. Теперь легендарная спортсменка и вовсе заявила «СДЗД», что будет рассматривать с дочерью вопрос о смене спортивного гражданства. По той же самой причине — непопаданию на гонки.

На самом деле, почти наверняка это просто эмоции мамы, которая сильно переживает за своего ребенка. А уж что способна отмочить заведенная Анфиса Анатольевна, знают все. Никакого перехода Кристины куда-либо в реальности не будет. Для этого просто нет предпосылок.

С тренерами скандалов нет

При всем шоке от новости о невыступлении на чемпионате мира, Резцова-младшая никаких истерик тренерскому штабу не закатывала. Ей, безусловно, обидно, что ее прокатили мимо гонок, но конфликта с Виталием Норицыным у нее нет совершенно точно. Она в нормальном ключе высказывается о специалисте, он — с уважением о спортсменке. Между собой они тоже общаются абсолютно спокойно, все в рабочем режиме.

Да, решение не ставить ее на гонки — спорное. Но тренер, видимо, просто убежден, что на данном этапе остальная четверка сильнее. Это, в общем-то, его зона ответственности. Резцовой говорили, что свой шанс она получит, если кто-то провалится. Никто, по мнению тренерского штаба, не провалился. Насколько правильной была их вера к непоколебимость этого состава, покажет эстафета. Будет медаль — не будет вопросов. Ну и наоборот.

Кристина же готовится к чемпионату Европы в Раубичах. Там она выступит абсолютно точно. Зажжет — это будет лучшим ответом на все.

Три года карантина

Что же до фантомной смены гражданства, то нужно помнить, что осенью прошлого года Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила смены спортивного гражданства. Спортсмены, которым уже исполнилось 23 года, теперь получат допуск до стартов, только если предоставят убедительные доказательства тесных связей с новой страной (например, брак с гражданином страны, за которую собирается выступать или постоянное проживание в этой стране). Всем остальным срок карантина увеличен до трех лет.

Условия могут быть смягчены или аннулированы, если обе федерации, участвующие в оформлении перехода, придут к соглашению. В таком случае итоговое решение принимает исполком IBU.

Короче говоря, если Резцова весной вдруг начнет процедуру перехода в любую другую сборную, а СБР не станет всячески ей содействовать и помогать в этом, то процесс займет три года. Если состыковать это с тем, что Кристина только первый сезон отбегала в основе и у нее нет никакого конфликта с тренерским штабом, то станет понятно: вероятность ее ухода в другую страну примерно такая же, как у России выиграть все оставшиеся гонки на этом чемпионате мира.

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