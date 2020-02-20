Резцова говорит о смене гражданства для дочери. Пока это только угрозы
Двукратная олимпийская чемпионка сильно переживает
Двукратная олимпийская чемпионка сильно переживает
Анфиса Резцова — один из главных хедлайнеров этого чемпионата мира. То она заочно воюет с Мартеном Фуркадом, то говорит, что все проблемы ее дочери с попаданием в состав —
На самом деле, почти наверняка это просто эмоции мамы, которая сильно переживает за своего ребенка. А уж что способна отмочить заведенная Анфиса Анатольевна, знают все. Никакого перехода Кристины
При всем шоке от новости о невыступлении на чемпионате мира,
Да, решение не ставить ее на гонки — спорное. Но тренер, видимо, просто убежден, что на данном этапе остальная четверка сильнее. Это, в
Кристина же готовится к чемпионату Европы в Раубичах. Там она выступит абсолютно точно. Зажжет — это будет лучшим ответом на все.
Что же до фантомной смены гражданства, то нужно помнить, что осенью прошлого года Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила смены спортивного гражданства. Спортсмены, которым уже исполнилось 23 года, теперь получат допуск до стартов, только если предоставят убедительные доказательства тесных связей с новой страной (например, брак с гражданином страны, за которую собирается выступать или постоянное проживание в этой стране). Всем остальным срок карантина увеличен до трех лет.
Условия могут быть смягчены или аннулированы, если обе федерации, участвующие в оформлении перехода, придут к соглашению. В таком случае итоговое решение принимает исполком IBU.
Короче говоря, если Резцова весной вдруг начнет процедуру перехода в любую другую сборную, а СБР не станет всячески ей содействовать и помогать в этом, то процесс займет три года. Если состыковать это с тем, что Кристина только первый сезон отбегала в основе и у нее нет никакого конфликта с тренерским штабом, то станет понятно: вероятность ее ухода в другую страну примерно такая же, как у России выиграть все оставшиеся гонки на этом чемпионате мира.