Норвежский биатлонист Дале: Мы не хотели, чтобы Логинов победил
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале признался, что был недоволен победой Александра Логинов в спринте на чемпионате мира в Антхольце, учитывая допинговое прошлое россиянина.
Норвежский биатлонист Йоханнес Дале признался, что был недоволен победой Александра Логинов в спринте на чемпионате мира в Антхольце, учитывая допинговое прошлое россиянина.
Логинов отбыл дисквалификацию за применение ЭПО.
«Мы были недовольны его победой, я признаю это. Мы не хотели, чтобы это случилось. Но если его допустили по правилам, то нам остаётся лишь принять это. Логинов хорошо выступал в этом году, поэтому его отличные результаты меня не удивляют», — приводит слова Дале Dagbladet.
Вчера, 19 февраля, Александра освистали болельщики на старте индивидуальной гонки. По словам Дале, «Логинову следует принять этот свист в качестве последствий его действий».
Чемпионат мира завершится 23 февраля.