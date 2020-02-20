Норвежский биатлонист Дале: Мы не хотели, чтобы Логинов победил

«Мы были недовольны его победой, я признаю это. Мы не хотели, чтобы это случилось. Но если его допустили по правилам, то нам остаётся лишь принять это. Логинов хорошо выступал в этом году, поэтому его отличные результаты меня не удивляют», — приводит слова Дале Dagbladet.