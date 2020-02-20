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12:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тихонов назвал трагедией результаты российских биатлонисток на ЧМ

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал выступление женской сборной России по биатлону на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лучшим результатом девушек в личных гонках на турнире пока является выступление Екатерины Юрловой-Перхт, занявшей 12-е место в пасьюте.

«У нашей женской команды пока нет ни одного попадания в топ-10, что уж говорить о борьбе за медали. Конечно, это трагедия, что девушки так слабо выступают на чемпионате мира. Лучшей по прежнему являет Катя Юрлова-Перхт. Она готовится по индивидуальной программе, а те, кто работает под руководством тренерского штаба сборной во главе с Виталием Норицыным, выглядят слабо. Должно произойти настоящее чудо, чтобы мы смогли зацепиться за бронзу в женской эстафете», — приводят слова Тихонова «Известия».

В расписании чемпиона мира остаются еще пять гонок. В четверг, 20 февраля, состоится сингл-микст. В субботу биатлонисты пробегут эстафеты, а воскресные масс-старты завершат турнир.

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