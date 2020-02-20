Тихонов назвал трагедией результаты российских биатлонисток на ЧМ

«У нашей женской команды пока нет ни одного попадания в топ-10, что уж говорить о борьбе за медали. Конечно, это трагедия, что девушки так слабо выступают на чемпионате мира. Лучшей по прежнему являет Катя Юрлова-Перхт. Она готовится по индивидуальной программе, а те, кто работает под руководством тренерского штаба сборной во главе с Виталием Норицыным, выглядят слабо. Должно произойти настоящее чудо, чтобы мы смогли зацепиться за бронзу в женской эстафете», — приводят слова Тихонова «Известия».