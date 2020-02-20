Бьорндален: Фуркад должен побить мой рекорд

«В каком-то смысле это достижение. Фуркад был совершенно сырым, но сейчас он на своём пути и должен обойти меня. К тому же он стал быстрее на лыжне, чем раньше. Фуркад — машина на огневых рубежах. Он отлично стреляет раз за разом, находясь под давлением, особенно на дистанции 20 км. Помимо этого, у французов отличные лыжи в этом сезоне, как и у норвежцев», — цитирует Бьорндалена VG.