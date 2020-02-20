Йоханнес Бё: У меня нет вопросов к Логинову
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что у нет ни одного вопроса к россиянину Александру Логинову.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что у нет ни одного вопроса к россиянину Александру Логинову.
Ранее после золотой медали Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира Бё отметил, что Александр является «не лучшим победителем».
«Задать один вопрос Александру Логинову? У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного», — приводит слова
После пасьюта, в котором Логинов выиграл бронзу, Бё признался, что критика со стороны западных биатлонистов в адрес российского спортсмена была чрезмерной.