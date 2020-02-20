Йоханнес Бё: У меня нет вопросов к Логинову

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее после золотой медали Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира Бё отметил, что Александр является «не лучшим победителем».

«Задать один вопрос Александру Логинову? У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного», — приводит слова Бё-младшего «Матч ТВ».