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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё: У меня нет вопросов к Логинову

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё признался, что у нет ни одного вопроса к россиянину Александру Логинову.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее после золотой медали Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира Бё отметил, что Александр является «не лучшим победителем».

«Задать один вопрос Александру Логинову? У меня нет вопросов к Логинову. Ни одного», — приводит слова Бё-младшего «Матч ТВ».

После пасьюта, в котором Логинов выиграл бронзу, Бё признался, что критика со стороны западных биатлонистов в адрес российского спортсмена была чрезмерной.

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