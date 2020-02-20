Кристина Резцова не будет менять гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила возможность смены спортивного гражданства её дочери Кристины.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова оценила возможность смены спортивного гражданства её дочери Кристины.
На чемпионате мира 2020 года Кристина не приняла участия ни в одной гонке.
«Смена гражданства моей дочери Кристины? Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю, она молодец.
Почему её не ставили на гонки? Я думаю, это произошло