Кристина Резцова не будет менять гражданство

«Смена гражданства моей дочери Кристины? Мы к этому не пришли. Так как её никуда не ставят, я предложила ей выступать за другую страну. Она ответила, что не будет этого делать, это её решение. По сути, в этом ничего такого нет, но Кристина так решила. Я её поддерживаю, она молодец.



Почему её не ставили на гонки? Я думаю, это произошло из-за того, что я высказалась о норвежцах и французах, что вот нас душат. А там вот такие все белые и пушистые, и я полагаю, что из-за моих высказываний её никуда не ставят. Я звонила тренерам, чтобы выяснить это, но никто не берёт трубку», — приводит слова Резцовой Sport24.