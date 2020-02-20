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17:38 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по биатлону Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова, которая была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, никогда не использовала запрещенных препаратов. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал спортсменку на основании данных проверки допинг-проб из базы московской лаборатории, которую в 2016 году передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) бывший ее руководитель Григорий Родченков. При этом самих проб, подтверждающих виновность спортсменки, не существует. Слепцова оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

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«Мне приписывают остарин, но его нет в пробе, по которой меня обвиняют, и никогда не было. Даже в этих странных документах осведомителей написано, что уровень — ноль. Ноль, понимаете. Я не использовала запрещенные препараты, поэтому в пробах ноль», — сказала Слепцова.

«До слушаний остается все меньше времени, и я просто хочу, чтобы общественность поняла, что происходит. Потому что силы на пределе, если честно. За всю карьеру я сдала бесчисленное количество проб, тестов. Где только меня не проверяли: и у нас, и — намного чаще — за границей, все тесты были отрицательными», — добавила она.

Слепцовой 33 года, она завершила карьеру в 2017 году, биатлонистка является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. На ее счету пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Дисквалификация не лишит ее завоеванных наград.

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