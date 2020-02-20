«Беларусь 5» покажет ЧЕ по биатлону в «Раубичах» в прямом эфире

Индивидуальные гонки из программы континентальных соревнований в этом году исключены. Вместо них — суперспринт. 26 февраля в 13.00 на старт квалификации выйдут мужчины, в 14.50 — женщины. Финалы стартуют в 17.20. Зрители «Беларусь 5» увидят эти гонки в прямом эфире, как и полюбившийся болельщикам супермикст, который запланирован на 27 февраля в 14.00, и смешанную эстафету (в 17.00).

29 февраля в 12.30 начнется спринт у мужчин. В этот же день в 15.20 посоревнуются в спринте и биатлонистки.

В первый день весны чемпионат Европы по биатлону завершится гонками преследования: у мужчин — в 12.30, у женщин — в 14.30. За полчаса перед каждой гонкой зрителей спортивного канала медиахолдинга будет ожидать увлекательное превью.