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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

«Беларусь 5» покажет ЧЕ по биатлону в «Раубичах» в прямом эфире

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с 26 февраля по 1 марта станет биатлонной столицей Европы. Спортивные каналы Белтелерадиокомпании «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» в прямой трансляции покажут события чемпионата Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

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Индивидуальные гонки из программы континентальных соревнований в этом году исключены. Вместо них — суперспринт. 26 февраля в 13.00 на старт квалификации выйдут мужчины, в 14.50 — женщины. Финалы стартуют в 17.20. Зрители «Беларусь 5» увидят эти гонки в прямом эфире, как и полюбившийся болельщикам супермикст, который запланирован на 27 февраля в 14.00, и смешанную эстафету (в 17.00).

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29 февраля в 12.30 начнется спринт у мужчин. В этот же день в 15.20 посоревнуются в спринте и биатлонистки.

В первый день весны чемпионат Европы по биатлону завершится гонками преследования: у мужчин — в 12.30, у женщин — в 14.30. За полчаса перед каждой гонкой зрителей спортивного канала медиахолдинга будет ожидать увлекательное превью.

К слову, на время чемпионата в «Раубичах» разместится выездная студия Белтелерадиокомпании, в которой журналисты и комментаторы «Беларусь 5» будут работать вместе с приглашенными экспертами и известными биатлонистами. Телезрители увидят в деталях все события соревнований — от ярких волнительных стартов до церемоний награждения победителей. В прошлом году на статусные соревнования в легендарном спорткомплексе под Минском было заявлено 30 команд. Сейчас их ожидается 35, а это около 1000 биатлонистов.

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