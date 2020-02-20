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18:03 (мск), источник: ТАСС

Слепцова ответила Самуэльссону на слова о ее виновности в допинговом деле

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова посоветовала шведу Себастьяну Самуэльссону не обвинять ее и других российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил до тех пор, пока их вина не будет окончательно доказана. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

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Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал бывшую спортсменку на основании данных проверки допинг-проб из базы московской лаборатории, которую в 2016 году передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) бывший ее руководитель Григорий Родченков. При этом самих проб, подтверждающих виновность спортсменки, не существует. Слепцова оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Олимпийский чемпион Пхёнчхана Себастьян Самуэльссон, который известен своими критическими заявлениям в адрес российского спорта, убежден в виновности Слепцовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который также был дисквалифицирован на основании данных из базы московской лаборатории.

«Не читаю никаких заявлений. А Самуэльссону желаю никогда не оказаться в ситуации, когда весь мир тебя обвиняет в том, чего ты не делал», — сказала Слепцова.

Слепцовой 33 года, она завершила карьеру в 2017 году, биатлонистка является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете. На ее счету пять побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Дисквалификация не лишит ее завоеванных наград.

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