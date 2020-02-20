Слепцова ответила Самуэльссону на слова о ее виновности в допинговом деле

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал бывшую спортсменку на основании данных проверки допинг-проб из базы московской лаборатории, которую в 2016 году передал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) бывший ее руководитель Григорий Родченков. При этом самих проб, подтверждающих виновность спортсменки, не существует. Слепцова оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Олимпийский чемпион Пхёнчхана Себастьян Самуэльссон, который известен своими критическими заявлениям в адрес российского спорта, убежден в виновности Слепцовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который также был дисквалифицирован на основании данных из базы московской лаборатории.

«Не читаю никаких заявлений. А Самуэльссону желаю никогда не оказаться в ситуации, когда весь мир тебя обвиняет в том, чего ты не делал», — сказала Слепцова.