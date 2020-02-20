Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне — седьмые

Источник: РИА "Новости"

Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье — французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4). Рёйселанн завоевала медаль в каждой гонке текущего чемпионата мира, на данный момент на ее счету три золотые и две бронзовые награды на турнире в Антхольце.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Для Рёйселанн и Бё эта победа в сингл-миксте на мировых первенствах мира стала второй, они выиграли на чемпионате мира прошлого года. Норвежцы также стали победителями в смешанной эстафете на текущем чемпионате мира.

Сборная Норвегии лидирует в зачете смешанных эстафет, набрав 307 очков. Второе место занимает команда Франции (272), третье — команда Германии (265). Россияне с 217 очками идут седьмыми.

Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.