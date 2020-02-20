Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне — седьмые
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в
Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье — французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4). Рёйселанн завоевала медаль в каждой гонке текущего чемпионата мира, на данный момент на ее счету три золотые и две бронзовые награды на турнире в Антхольце.
Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Для Рёйселанн и Бё эта победа в
Сборная Норвегии лидирует в зачете смешанных эстафет, набрав 307 очков. Второе место занимает команда Франции (272), третье — команда Германии (265). Россияне с 217 очками идут седьмыми.
Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Норвегия
|34.19,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
|2
|Германия
|отставание 17,6 (0 + 5)
|3
|Франция
|29,8 (0 + 4)
|4
|Швеция
|35,2 (0 + 7)
|5
|Швейцария
|40,6 (0 + 9)
|6
|Австрия
|54,5 (0 + 4)
|7
|Россия
|1.00,5 (0 + 6)
|8
|Канада
|9
|Италия
|10
|Украина