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18:07 (мск), источник: ТАСС

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне — седьмые

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце.

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Источник: РИА "Новости"

Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье — французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4). Рёйселанн завоевала медаль в каждой гонке текущего чемпионата мира, на данный момент на ее счету три золотые и две бронзовые награды на турнире в Антхольце.

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Для Рёйселанн и Бё эта победа в сингл-миксте на мировых первенствах мира стала второй, они выиграли на чемпионате мира прошлого года. Норвежцы также стали победителями в смешанной эстафете на текущем чемпионате мира.

Сборная Норвегии лидирует в зачете смешанных эстафет, набрав 307 очков. Второе место занимает команда Франции (272), третье — команда Германии (265). Россияне с 217 очками идут седьмыми.

Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.

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20.02.2020 17:15Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Йоханнес Бе, Марта Ольсбу Ройселанн
34.19,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Эрик Лессер
отставание 17,6 (0 + 5)
3ФранцияФранция
Анаис Бескон, Эмильян Жаклен
29,8 (0 + 4)
4ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
35,2 (0 + 7)
5ШвейцарияШвейцария
Лена Хекки, Беньямин Вегер
40,6 (0 + 9)
6АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
54,5 (0 + 4)
7РоссияРоссия
Лариса Куклина, Максим Елисеев
1.00,5 (0 + 6)
8КанадаКанада
9ИталияИталия
10УкраинаУкраина
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