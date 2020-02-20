Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
12Поцелуй от звезд на День всех влюбленных
9Погиб Коби Брайант
19:11 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежцы победили в сингл-миксте на ЧМ по биатлону в Антхольце, белорусы — 15-е

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Анна Сола и Никита Лобастов заняли 15-е место в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

На высшую ступень пьедестала почета поднялись норвежцы Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанн, преодолевшие дистанцию за 34 мин. 19,9 сек. (0+6). Второе место досталось команде из Германии (Эрик Лессер и Франциска Пройс) — отставание 17,6 сек. (0+5). Замкнули тройку лидеров французские биатлонисты Эмильен Жакелен и Анаис Бескон, отставшие от норвежцев на 29,8 сек. (0+4).

Во время загрузки произошла ошибка.

Белорусский дуэт уступил лидерам 2 мин. 11,6 сек., использовав в сумме 13 дополнительных патронов. Всего на гонку заявлялись 30 дружин.

Программа чемпионата мира в Антхольце продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами. Завершится турнир 23 февраля гонками с массовым стартом среди мужчин и женщин. -0-

Читайте также
  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Франция
    Франция
20.02.2020 17:15Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Йоханнес Бе, Марта Ольсбу Ройселанн
34.19,9 (0 шт. кругов + 6 доп. патронов)
2ГерманияГермания
Франциска Пройсс, Эрик Лессер
отставание 17,6 (0 + 5)
3ФранцияФранция
Анаис Бескон, Эмильян Жаклен
29,8 (0 + 4)
4ШвецияШвеция
Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон
35,2 (0 + 7)
5ШвейцарияШвейцария
Лена Хекки, Беньямин Вегер
40,6 (0 + 9)
6АвстрияАвстрия
Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер
54,5 (0 + 4)
7РоссияРоссия
Лариса Куклина, Максим Елисеев
1.00,5 (0 + 6)
8КанадаКанада
Эмма Ландер, Кристиан Гоу
9ИталияИталия
Доротея Вирер, Лукас Хофер
10УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Неудачник - это судьба! Парень попытался ограбить кафе, где ужинала пара по
Большунов нокаутировал норвежцев, едва не оставшись без палки
Россия не доехала до топ-6 на ЧМ по биатлону. Могло быть хуже
Слепцова заявила, что никогда не использовала допинг
Взятка в виде виллы: президента ПСЖ обвинили в коррупции
Драчев назвал вероятный состав мужской сборной на эстафету на ЧМ
Назван лучший нокаут 2019 года в боксе (видео)
«Мне запретили тренировать». Как Маминова выгнали из «Актобе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь