Норвежцы победили в сингл-миксте на ЧМ по биатлону в Антхольце, белорусы — 15-е

На высшую ступень пьедестала почета поднялись норвежцы Йоханнес Бё и Марте Олсбю-Ройселанн, преодолевшие дистанцию за 34 мин. 19,9 сек. (0+6). Второе место досталось команде из Германии (Эрик Лессер и Франциска Пройс) — отставание 17,6 сек. (0+5). Замкнули тройку лидеров французские биатлонисты Эмильен Жакелен и Анаис Бескон, отставшие от норвежцев на 29,8 сек. (0+4).
Белорусский дуэт уступил лидерам 2 мин. 11,6 сек., использовав в сумме 13 дополнительных патронов. Всего на гонку заявлялись 30 дружин.
Программа чемпионата мира в Антхольце продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами. Завершится турнир 23 февраля гонками с массовым стартом среди мужчин и женщин. -0-