Россия не доехала до топ-6. Хотя могло быть еще хуже

Источник: РИА "Новости"

Проблемы со стрельбой, с которыми Куклина столкнулась на чемпионате мира в Антерсельве в целом, и во вторничной индивидуальной гонке в частности, никуда не делись. Опытная биатлонистка, имеющая реноме классного стрелка, обошлась без дополнительных патронов только на одном своем рубеже — самом последнем. Но тогда было уже, пожалуй, поздно. Причем стреляли и она, и ее напарник Матвей Елисеев очень долго.

Бесполезная погоня

При первой передаче эстафеты Россия проигрывала 18,6 секунд лидеру, которым на тот момент была Норвегия. Марту Ольсбу Ройселанн промах на лежке не смутил.

Елисеев на своем первом рубеже отработал чисто и подтянул нашу команду с 10-го места на 5-е, но отставание все равно составляло почти 15 секунд. К первой мужской стойке на стрельбище разгулялся ветер. И никто из фаворитов не обошелся без промахов. Даже Бе пришлось трижды перезаряжать винтовку. И первое место он потерял — вперед вырвались швейцарец Вегер и немец Лессер.

Увы, трудности со стрельбой не обошли стороной и Елисеева. Самое обидное, что ошибся он последним выстрелом. А следующий выцеливал ну очень долго. И вместо того, чтобы подтянуться к первой тройке, россиянин снова опустился на 10-е место. А отставание выросло до 21,2.

Куклина снова намазала на лежке и проиграла еще больше десяти секунд. Елисеева на заключительный этап она отправила на 37,4 секунды позже шедшей первой Германии. Франциска Пройсс оказалась крепче всех в зарубе на огневом рубеже, в которой кроме нее участвовали швейцарка Хэки, шведка Эберг и итальянка Вирер.

Доротея едва не совершила еще одно чудо — вернула было своей команде надежду на медаль, но вот с последней стрельбой не справилась и даже отправилась на штрафной круг. В итоге хозяева чемпионата мира расположились вровень с Россией в районе 10-го места.

Обошли Италию и Эстонию

Елисееву заключительный этап дался тяжело. А финишный круг — как обычно — особенно. После лежки он проигрывал лидерам — Лессеру и Бе — 51 секунду, со стойки уходил в 54, а к финишу прибыл с минутным проигрышем. Итог — 7-е место. А вот хозяева турнира, итальянцы, остались только 9-ми.

Судьба золотой медали решилась на заключительном рубеже. Перед ним Бе-младший оторвался от Лессера на четыре секунды, на стрельбище он отработал мастерски и убежал с Ройселанн золотой медали. Марта — молодец. У нее награды в каждой из пяти гонок этого чемпионата мира — три золота и две бронзы.

А Лессер на стойке взял доппатрон и отстал. Но серебро для себя и Пройсс отстоял. А в дуэли за бронзу француз Эмельян Жаклен, четко отработав при заключительной стрельбе, превзошел шведа Себастьяна Самуэльссона. Свое шестисекундное преимущество он удержал, даже несмотря на то, что потерял палку.