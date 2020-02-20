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19:43 (мск), источник: ТАСС

Драчев: Седьмое место российских биатлонистов в сингл-миксте отражает их истинную силу

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Седьмое место российской команды в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антхольце отражает ее истинную силу. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды в сингл-миксте бежали Лариса Куклина и Матвей Елисеев.

«А какой состав вы хотели? Вы говорите: [Александр] Логинов и [Екатерина] Юрлова-Перхт? Возможно да, Логинова и Юрлову-Перхт можно было поставить, но это выбор тренеров, и мы его поддержали, но ошиблись больше не тренеры, надо просто было стрелять без штрафов. Тренеры понадеялись на качественную стрельбу Куклиной, хотя да, она весь чемпионат мира стреляет не на своем уровне», — сказал Драчев.

«Но у тренеров было свое мнение. Елисеева готовили к эстафете, дали ему обрести уверенность в себе, чтобы он мог поработать с запасными патронами, давно он этого не делал, хотя, конечно, стрельба была очень медленная. Но что поделать? Мы боролись с акулами биатлона, на сегодня это, видимо, наше место, будем работать», — добавил он.

Эстафетные гонки на чемпионате мира пройдут в субботу.

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