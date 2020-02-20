Драчев: Седьмое место российских биатлонистов в сингл-миксте отражает их истинную силу
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Седьмое место российской команды в
АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Седьмое место российской команды в
В составе российской команды в
«А какой состав вы хотели? Вы говорите: [Александр] Логинов и [Екатерина]
«Но у тренеров было свое мнение. Елисеева готовили к эстафете, дали ему обрести уверенность в себе, чтобы он мог поработать с запасными патронами, давно он этого не делал, хотя, конечно, стрельба была очень медленная. Но что поделать? Мы боролись с акулами биатлона, на сегодня это, видимо, наше место, будем работать», — добавил он.
Эстафетные гонки на чемпионате мира пройдут в субботу.