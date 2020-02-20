Елисееву обидно, что седьмое место в сингл-миксте Драчев считает объективным результатом

Источник: РИА "Новости"

Драчев ранее заявил, что седьмое место российской команды в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Антхольце отражает ее истинную силу. Елисеев сингл-микст бежал вместе с Ларисой Куклиной.

«Не я выбирал напарницу, но у Ларисы всегда была качественная стрельба, тренеры не просто так сделали выбор в ее пользу. Мы боролись, и шансы у нас были, но немного не хватило», — сказал Елисеев.

«Обидно, что Владимир Петрович не до конца верит, я не соглашусь, что седьмое место — наше. Сегодня мы бежали нормально. Да, мы седьмые, но резервы у нас есть, в этой дисциплине мы вполне конкурентоспособны», — добавил он.