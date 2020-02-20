Елисеев не ожидал, что Тарьей Бё вслед за Самуэльссоном обрушится с критикой на Логинова

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Бё и Самуэльссон после победы Логинова заявили, что российского биатлониста не должно быть на чемпионате мира, поскольку он шесть лет назад был пойман на запрещенном препарате ЭПО. При этом Логинов после дисквалификации не извинился и не объяснил причину попадания препарата в его организм.

«Самуэльссон никогда не менял свою позицию, а вот Тарьей, который всегда занимал нейтральную сторону, меня удивил. Но каждый волен говорить то, что он думает», — сказал Елисеев.

«Саша, думаю, справляется с этой критикой. Мы обсуждали с ним эти моменты, он сказал, что на пресс-конференции немного поставил ребят на место, грамотно отвечал, — добавил он. — Я не видел и не читал его заявлений, но, думаю, всем всегда завидно, когда кто-то выигрывает».