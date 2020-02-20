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19:55 (мск), источник: ТАСС

Елисеев не ожидал, что Тарьей Бё вслед за Самуэльссоном обрушится с критикой на Логинова

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев не ожидал, что норвежец Тарьей Бё вслед за шведом Себастьяном Самуэльссоном обрушится с критикой на Александра Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Об этом он заявил журналистам в четверг после выступления в сингл-миксте.

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Источник: Reuters

Бё и Самуэльссон после победы Логинова заявили, что российского биатлониста не должно быть на чемпионате мира, поскольку он шесть лет назад был пойман на запрещенном препарате ЭПО. При этом Логинов после дисквалификации не извинился и не объяснил причину попадания препарата в его организм.

«Самуэльссон никогда не менял свою позицию, а вот Тарьей, который всегда занимал нейтральную сторону, меня удивил. Но каждый волен говорить то, что он думает», — сказал Елисеев.

«Саша, думаю, справляется с этой критикой. Мы обсуждали с ним эти моменты, он сказал, что на пресс-конференции немного поставил ребят на место, грамотно отвечал, — добавил он. — Я не видел и не читал его заявлений, но, думаю, всем всегда завидно, когда кто-то выигрывает».

Логинов на чемпионате мира также завоевал бронзу в гонке преследования. После этого он заявил о готовности объяснить в частном порядке каждому из иностранных соперников причину, по которой у него был обнаружен ЭПО.

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