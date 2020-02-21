Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
15:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева рассказала о главной цели сборной Китая на Олимпиаде 2022 года

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону, рассказала о задачах команды на Олимпийских играх—2022.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Двигаемся вперёд. Понимая, что пока далеки от успеха. Но улучшение результатов говорит о том, что направление выбрано правильное. Хотим поделиться собственным опытом и верим, что спортсмены сумеют его перенять.

Рост пока нестабильный, случаются откаты назад, однако видны изменения в технике, хотя работаем только с сентября. По сути, ещё не завершился этап знакомства, спортсменам многое надо переварить. Чемпионат мира — первое для них соревнование в горах под нашим руководством, познаём друг друга, смотрим, как воспринимают нагрузку, перепады высот.

Главный старт — Олимпиада-2022. И медали на ней. Или хотя бы медаль. Думаю, это устроит и нас, и начальство, — приводит слова Домрачевой «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Овечкин прервал засуху, забив самому дорогому вратарю мира
Русский супербомбардир восхищает Америку. Кучеров набирает очки
Норвежские лыжники признали силу Большунова
В Лиге Европы весело. Бабел — комик, «Арсенал» приютил мальчика
Источник: Хоккеисты просят Генпрокуратуру решить конфликт в КХЛ
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова
Новичок «Барселоны» не смог исполнить финты на презентации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь