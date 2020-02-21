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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Немец Лессер выразил недоумение отсутствием Цветкова и Бабикова на ЧМ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал, что не понимает критерии отбора в национальную сборную России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Антон Бабиков и Максим Цветков не вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце. Бабиков выступал на Кубке мира на первом этапе сезона в Эстерсунде, после чего вернулся в Россию. Цветков не принимал участия в международных стартах в этом сезоне.

«Наша команда вообще не понимает, по какой системе происходит отбор в сборную России. Бабиков и Цветков — сильные молодые ребята, которые отлично выступали на Кубке мира, а потом они оказались даже вне Кубка IBU! Бегают сейчас где-то на внутренних российских турнирах без шансов попасть в первую сборную и завоевать что-то серьезное», — заявил Лессер в интервью «Матч ТВ».

«Тот же Алексей Слепов все время бегает только на Кубке IBU и показывает там отличное время. Но у него тоже нет шансов попасть на Кубок мира. Но нам же только лучше, когда россияне выставляют слабую команду. Если говорить без шуток, то это все мне совершенно непонятно», — добавил Лессер.

Пока на чемпионате мира из состава мужской сборной России на гонки выходили только Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

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