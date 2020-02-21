Немец Лессер выразил недоумение отсутствием Цветкова и Бабикова на ЧМ
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал, что не понимает критерии отбора в национальную сборную России.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Немецкий биатлонист Эрик Лессер рассказал, что не понимает критерии отбора в национальную сборную России.
Антон Бабиков и Максим Цветков не вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце. Бабиков выступал на Кубке мира на первом этапе сезона в Эстерсунде, после чего вернулся в Россию. Цветков не принимал участия в международных стартах в этом сезоне.
«Наша команда вообще не понимает, по какой системе происходит отбор в сборную России. Бабиков и Цветков — сильные молодые ребята, которые отлично выступали на Кубке мира, а потом они оказались даже вне Кубка IBU! Бегают сейчас
«Тот же Алексей Слепов все время бегает только на Кубке IBU и показывает там отличное время. Но у него тоже нет шансов попасть на Кубок мира. Но нам же только лучше, когда россияне выставляют слабую команду. Если говорить без шуток, то это все мне совершенно непонятно», — добавил Лессер.
Пока на чемпионате мира из состава мужской сборной России на гонки выходили только Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.