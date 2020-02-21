Гараничев все-таки побежит эстафету на ЧМ, Халили выведен из четверки

Однако вчера вечером, буквально во время тренерского голосования, ситуация внезапно поменялась. Участие в нем принимали пять человек: Анатолий Хованцев, Владимир Драчев, Максим Максимов, Артем Истомин и Сергей Белозеров.

В итоге двое поддержали планируемый расклад, а трое, то есть большинство, сошлись на другом варианте: Евгений Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов. В итоге эстафету побежит эта четверка, а Халили в окончательный состав не попал.