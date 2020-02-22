В Италии полиция обыскала номера российских биатлонистов Гараничева и Логинова

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Глава СБР Владимир Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, Международный союз биатлонистов (IBU) пожаловался в полицию из-за того, что Александр Касперович находится на ЧМ не по своей аккредитации. Представители российского штаба сказали, что на тренера не хватило российских аккредитаций, поэтому он договорился с украинской сборной, передает Telegram-канал Baza.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В эфире «Матч ТВ» Логинов рассказал, что силовики «вломились в дверь» номера, где он находился с Гараничевым, в шесть утра и «сразу забрали наше оружие — видимо, как у очень опасных преступников». Также, по словам Логинова, «забрали компьютер, телефон, личные вещи». «Проверили документы — это был запрос от IBU, то есть какое-то недоверие», — сообщил биатлонист и добавил, что обвинений спортсменам предъявлено не было. Происшедшее он охарактеризовал как «беспредел». По данным Telegram-канала Baza, полиция также осмотрела автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены.

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Логинов на ЧМ в Италии выиграл золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования. Биатлонист также должен в составе сборной России участвовать в мужской эстафете, которая пройдет сегодня, 22 февраля. Старший тренер мужской сборной РФ Сергей Белозеров заявил ТАСС, что из-за обысков Логинов может ее пропустить. «Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него могут потребоваться дополнительные сведения и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным», — пояснил тренер.

Посольство РФ в Италии в связи с обысками потребовало разъяснений от МИД Италии и аппарата председателя Совета министров. Для выяснения обстоятельств происшедшего Генеральное консульство РФ в Милане обратилось в полицию.

Напомним, в 2013 году Логинова дисквалифицировали за употребление эритропоэтина (стимулятор, который улучшает доставку кислорода к мышцам). Спортсмен был отстранен от соревнований на три года, его дисквалификация истекла 25 ноября 2016-го. В 2018 году Логинова называли в числе биатлонистов, подозревающихся в «мошенничестве, связанном с допингом». Тогда перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене представители правоохранительных органов Австрии побывали в расположении сборной России. Местная прокуратура начала расследование в отношении десяти россиян. В числе фигурантов также называли Антона Шипулина.

В феврале 2020-го IBU признал виновными в нарушении антидопинговых правил биатлонистов Евгения Устюгова и Светлану Слепцову. По решению IBU российских спортсменов лишили всех наград и медалей. Из-за этой дисквалификации Россия теряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.