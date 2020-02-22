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11:45 (мск), источник: БЕЛТА

Две эстафеты пройдут на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате мира по биатлону состоятся две эстафетные гонки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В 13.45 по минскому времени стартует женская эстафета 4×6 км, на которую заявлены 24 команды. В составе сборной Беларуси (12-й номер) выступят Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.

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Ровно два года назад в Пхенчхане Ирина Кривко и Динара Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино в Пхенчхане выиграли золото в олимпийской эстафете.

Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км начнется в 16.45. В составе белорусской команды на лыжню выйдут Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. За награды мужской эстафеты поспорят 27 сборных.

За два дня до финиша мирового первенства общекомандный медальный зачет возглавляют биатлонисты Норвегии — 7 наград (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые). На второй позиции сборная Франции — 5 (2, 1, 2), третье место у Италии — 3 (2, 1, 0). Белорусские биатлонисты пока далеки от призовых мест.

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