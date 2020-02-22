Две эстафеты пройдут на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Источник: РИА "Новости"

В 13.45 по минскому времени стартует женская эстафета 4×6 км, на которую заявлены 24 команды. В составе сборной Беларуси (12-й номер) выступят Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина.

Ровно два года назад в Пхенчхане Ирина Кривко и Динара Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино в Пхенчхане выиграли золото в олимпийской эстафете.

Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км начнется в 16.45. В составе белорусской команды на лыжню выйдут Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. За награды мужской эстафеты поспорят 27 сборных.