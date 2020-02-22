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11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава российского биатлона объяснил обыски

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал полицейские обыски в номерах отечественных спортсменов в Антхольце. Его слова приводит Telegram-канал «Москва 24».

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Драчев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в итальянские правоохранительные органы из-за того, что личный тренер Логинова прибыл на чемпионат мира, используя чужую аккредитацию.

Ранее 22 февраля стало известно, что полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов. Итальянские силовики изъяли телефон и компьютер Логинова. Журналист Дмитрий Губерниев, который находится на месте событий, также опубликовал видео, где полицейские обыскивают автомобиль Логинова.

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После победы в спринте 15 февраля Логинов столкнулся с негативной реакцией иностранных коллег. Братья Бе из Норвегии заподозрили россиянина в употреблении допинга и назвали его успех нечестным.

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12:07 (мск)© Ньюстюб
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