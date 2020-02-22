Глава российского биатлона объяснил обыски

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Драчев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в итальянские правоохранительные органы из-за того, что личный тренер Логинова прибыл на чемпионат мира, используя чужую аккредитацию.

Ранее 22 февраля стало известно, что полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов. Итальянские силовики изъяли телефон и компьютер Логинова. Журналист Дмитрий Губерниев, который находится на месте событий, также опубликовал видео, где полицейские обыскивают автомобиль Логинова.

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