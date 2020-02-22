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12:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео обыска автомобиля Логинова

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заснял обыск автомобиля российского биатлониста Александра Логинова полицией в Антхольце. Ролик доступен в Telegram-канале обозревателя.

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13
фотографий
13
фотографий

На кадрах видно, как Логинов сопровождает представителей правоохранительных органов к машине. Рядом со спортсменом — президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее 22 февраля стало известно, что полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов. Помимо Логинова, полиция заинтересовалась и Евгением Гараничевым и членом тренерского штаба Александром Касперовичем.

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12:07 (мск)© Ньюстюб
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