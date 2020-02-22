Появилось видео обыска автомобиля Логинова
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заснял обыск автомобиля российского биатлониста Александра Логинова полицией в Антхольце. Ролик доступен в
Спортивный журналист Дмитрий Губерниев заснял обыск автомобиля российского биатлониста Александра Логинова полицией в Антхольце. Ролик доступен в
На кадрах видно, как Логинов сопровождает представителей правоохранительных органов к машине. Рядом со спортсменом — президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Ранее 22 февраля стало известно, что полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов. Помимо Логинова, полиция заинтересовалась и Евгением Гараничевым и членом тренерского штаба Александром Касперовичем.