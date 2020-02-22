Логинов отреагировал на полицейские обыски
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал визит итальянских полицейских — местные правоохранители провели обыск в его номере. Слова отечественного спортсмена передает
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал визит итальянских полицейских — местные правоохранители провели обыск в его номере. Слова отечественного спортсмена передает
Логинов уточнил, что полиция не предъявляла ему никаких обвинений. По словам спортсмена, он и Евгений Гараничев проснулись
По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева полиция отреагировала на заявление Международного союза биатлонистов (IBU). Якобы один из членов российской делегации присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации.
Об обысках ранее 22 февраля сообщил журналист Дмитрий Губерниев, который освещает турнир на месте. Он также опубликовал ролик, где полицейские обыскивают автомобиль Логинова.