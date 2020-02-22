Логинов отреагировал на полицейские обыски

Логинов уточнил, что полиция не предъявляла ему никаких обвинений. По словам спортсмена, он и Евгений Гараничев проснулись из-за того, что итальянские силовики вломились в их отельный номер. Представители органов попросили россиян сидеть на месте. Логинов подчеркнул, что их интересовали только его вещи. Также полицейские забрали оружие биатлонистов.