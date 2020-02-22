Драчев в эфире «Матч ТВ» назвал причины интереса итальянской полиции к Логинову

— В постановлении написано, что проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай. В Италии с этим очень строго, поэтому они проверяют полностью на все медицинские препараты, на все, что могло быть. Осматривали машину Логинова. Сашу мы отбили от поездки в участок, потому что ему бежать старт сегодня, они согласились. Протокол будем подписывать мы. Весь разговор из-за двух моментов — аккредитация Касперовича и допинговый случай у Александра. Конечно, это все поводы, чтобы зайти и устроить легкий взрыв в российской команде, — сказал функционер в эфире программы «Все на Матч!».