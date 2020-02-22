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13:14 (мск), источник: Матч ТВ

Драчев в эфире «Матч ТВ» назвал причины интереса итальянской полиции к Логинову

Глава СБР Владимир Драчев рассказал о причинах обысков в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.

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— В постановлении написано, что проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай. В Италии с этим очень строго, поэтому они проверяют полностью на все медицинские препараты, на все, что могло быть. Осматривали машину Логинова. Сашу мы отбили от поездки в участок, потому что ему бежать старт сегодня, они согласились. Протокол будем подписывать мы. Весь разговор из-за двух моментов — аккредитация Касперовича и допинговый случай у Александра. Конечно, это все поводы, чтобы зайти и устроить легкий взрыв в российской команде, — сказал функционер в эфире программы «Все на Матч!».

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Итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича, а также обыскала автомобили россиян.

Касперович обвиняется в нахождении на чемпионате мира под чужой аккредитацией.

Напомним, что в 2014 году Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина.

На чемпионате мира в Антхольце россиянин завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Он также заявлен на эстафету, которая пройдет позднее 22 февраля.

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12:07 (мск)© Ньюстюб
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