Драчев в эфире «Матч ТВ» назвал причины интереса итальянской полиции к Логинову
Глава СБР Владимир Драчев рассказал о причинах обысков в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
Глава СБР Владимир Драчев рассказал о причинах обысков в отеле сборной России на чемпионате мира в Антхольце.
— В постановлении написано, что проверка комнаты Логинова связана с тем, что он имел допинговый случай. В Италии с этим очень строго, поэтому они проверяют полностью на все медицинские препараты, на все, что могло быть. Осматривали машину Логинова. Сашу мы отбили от поездки в участок, потому что ему бежать старт сегодня, они согласились. Протокол будем подписывать мы. Весь разговор
Итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича, а также обыскала автомобили россиян.
Касперович обвиняется в нахождении на чемпионате мира под чужой аккредитацией.
Напомним, что в 2014 году Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление эритропоэтина.
На чемпионате мира в Антхольце россиянин завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Он также заявлен на эстафету, которая пройдет позднее 22 февраля.