Министерство спорта РФ выступило с официальным заявлением по ситуации с обысками в сборной России

Обыски в отеле сборной России прошли ранним утром 22 февраля.
— Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий.
Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности в случае предъявления обвинений в совершении преступлений и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце.
Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил, — отмечается в пресс-релизе ведомства.
22 февраля запланированы эстафетные гонки. Сначала на старт выйдут женщины (13:45 мск), а потом — мужчины (16:45).