Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
16:23 (мск), источник: Матч ТВ

Евгений Гараничев: Запрос от IBU пришел 19 февраля. Полицейские три дня шли лесом к нам

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал обыски в отеле сборной страны на чемпионате мира в Италии.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

— Полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Пришла переводчица. Один полицейский говорил на английском. Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера. Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым [Логинова]. Сказали, что дополнительные им доказательства не нужны, так как они полицейские. 19 февраля пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой.

Читайте также
Европейская полиция бесцеремонно вмешивается в биатлон. А Россия страдает снова и снова!

Мне сказали, что ко мне никаких вопросов. В документе было написано, что они могут изъять устройства. Разрешили вызвать юриста, но оплачивать его должны были мы. Забрали устройства, чтобы скопировать данные. Я успел написать сообщение в нашу группу и личному тренеру, потом у меня забрали устройство. А у Александра они все полностью обыскали, проверяли все документы. Мои вещи не трогали. Его даже не спрашивали, можно или нельзя. Сказали, что приехали на 20 минут, а в итоге примерно час и 40 минут обыскивали.

Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они побоялись, — сказал Гараничев.

Ранее корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен.

22 февраля на турнире в Италии пройдет мужская эстафета. На нее от России заявлены Матвей Елисеев, Гараничев, Никита Поршнев и Логинов.

Читайте также
Полиция Италии обыскала номера российских биатлонистов Гараничева и Логинова: зашли и сразу начали обыскивать
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Стал известен гонорар Нурмагомедова за бой с Порье
Гончаренко заявил, что Дзагоев должен восстановиться к игре с «Аланией»
Европейская полиция вмешивается в биатлон. А Россия страдает
IBU сделал заявление в связи с обысками в сборной России
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону
Хованцев: Логинов резко побежал, и полиция устроила шмон
Главные трансферы этой зимы в РПЛ
Логинов отреагировал на полицейские обыски
«Сельта» со Смоловым в основе играет с «Леганесом» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь