Посольство России направило в МИД Италии ноту из-за биатлонистов

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«Потребовали принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии. Направили официальные обращения в адрес местных правоохранительных органов и прокуратуры», — говорится в заявлении дипмиссии.

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Ранее сообщалось, что дипломаты связались с МИД и аппаратом премьер-министра и потребовали разъяснения ситуации.

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Итальянская полиция рано утром провела обыски у биатлонистов сборной России, выступающих на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве. Как рассказал Александр Логинов, правоохранители пришли к нему в номер отеля, забрали оружие (биатлонную винтовку) и осмотрели все его вещи. В результате никаких обвинений спортсмену не предъявили, но изъяли у него компьютер и телефон.

По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, обыски связаны со старым допинговым делом Логинова, который отбывал двухлетнюю дисквалификацию, и с проблемами с аккредитацией у тренера Александра Касперовича. Драчев предположил, что Касперовича могут подозревать в том, что он под чужой аккредитацией привез на чемпионат мира запрещенные препараты.

Сегодня Логинову вместе с Евгением Гараничевым, Матвеем Елисеевым и Никитой Поршневым предстоит выступить на чемпионате мира в мужской эстафетной гонке.

Логинов побежит на заключительном, четвертом этапе.