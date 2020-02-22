Посольство России направило в МИД Италии ноту из-за биатлонистов
РИМ, 22 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Российское посольство в Риме направило в МИД Италии ноту
РИМ, 22 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Российское посольство в Риме направило в МИД Италии ноту
«Потребовали принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии. Направили официальные обращения в адрес местных правоохранительных органов и прокуратуры», — говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что дипломаты связались с МИД и аппаратом
Итальянская полиция рано утром провела обыски у биатлонистов сборной России, выступающих на чемпионате мира в
По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева, обыски связаны со старым допинговым делом Логинова, который отбывал двухлетнюю дисквалификацию, и с проблемами с аккредитацией у тренера Александра Касперовича. Драчев предположил, что Касперовича могут подозревать в том, что он под чужой аккредитацией привез на чемпионат мира запрещенные препараты.
Логинов побежит на заключительном, четвертом этапе.