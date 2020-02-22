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14:31 (мск), источник: ТАСС

Шипулин назвал подлостью обыски в отеле сборной России перед эстафетой на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр, депутат Госдумы Антон Шипулин считает обыски в отеле российской команды перед эстафетой на чемпионате мира по биатлону в Италии как минимум подлостью. Об этом Шипулин сказал в эфире Первого канала.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

«Я разговаривал с Сашей [Логиновым], он не может сдерживать эмоции. Саша должен справиться. Но то, что заявление было подано 19-го числа, а обыск прошел только сегодня — это как минимум подло», — сказал Шипулин.

В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало — 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.

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