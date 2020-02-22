Шипулин назвал подлостью обыски в отеле сборной России перед эстафетой на ЧМ по биатлону

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.
«Я разговаривал с Сашей [Логиновым], он не может сдерживать эмоции. Саша должен справиться. Но то, что заявление было подано 19-го числа, а обыск прошел только сегодня — это как минимум подло», — сказал Шипулин.
В субботу на турнире пройдет мужская эстафета, начало — 16:45 мск. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.