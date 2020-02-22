За Александром Логиновым пришли в Италии
В номерах российского чемпиона мира по биатлону и его тренера проведены обыски.
В номерах российского чемпиона мира по биатлону и его тренера проведены обыски.
Итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах и автомобилях биатлониста сборной России Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. 19 февраля тренер появился на трассе чемпионата мира в Антхольце с аккредитацией не российской, а украинской команды. Это стало поводом для заявления в полицию антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой
В эфире «Матч ТВ» глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сказал, что заявление госпожи
В субботу (в этот день Антхольце пройдут ключевые гонки — эстафетные) в шесть утра по местному времени итальянская полиция нагрянула в отель, где разместилась сборная России. Без стука, при помощи своих ключей, несколько человек в форме и штатском ворвались в номер, где совместно проживают биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев (последний полицию не интересовал), а также в номер к личному тренеру Логинова Александру Касперовичу. В эфире «Матч ТВ» Александр Логинов рассказал, что у него и Гараничева «сразу забрали оружие — видимо, как у очень опасных преступников». Также, по словам биатлониста, «забрали компьютер, телефон, личные вещи» и провели обыски в его и тренера автомобилях. «Проверили документы — это был запрос от IBU, то есть
По словам главы СБР Владимира Драчева, в номере Александра Касперовича, который в Антхольц приехал с семьей, полицейские сразу же обратили внимание на пакет с лекарствами для его дочери и тут же распотрошили пакет в надежде найти допинг. В результате Александр Касперович, на которого не хватило российских аккредитаций и поэтому он договорился об аккредитации от украинской сборной (что нередко случается во время соревнований, и максимум, что грозит нарушителю, — штраф, в данном случае €500), был препровожден в полицейский участок для подписания протокола. Туда его сопроводил Владимир Драчев. Полицейские хотели забрать с собой и Александра Логинова, однако глава СБР убедил их этого не делать, сославшись на необходимость подготовки биатлониста к эстафете. Отметим, на ЧМ в Италии Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сегодня он выступит в составе сборной России в мужской эстафете, как следует из опубликованного СБР состава участников.
Организация направила все имеющиеся факты в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом), заявили ТАСС в IBU.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил «Ъ», что об обысках мгновенно были оповещены
Не осталось в стороне и Министерство спорта РФ. «Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности, — говорится в
Как заявил на недавней
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