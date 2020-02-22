За Александром Логиновым пришли в Италии

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах и автомобилях биатлониста сборной России Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. 19 февраля тренер появился на трассе чемпионата мира в Антхольце с аккредитацией не российской, а украинской команды. Это стало поводом для заявления в полицию антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек-Хаккарайнен. У Логинова забрали компьютер и телефон. Задерживать его полиция не стала. Сегодня в Антхольце пройдет эстафетная гонка, в составе сборной России заявлен и Логинов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a442c8b0156a31794473" data-vnd="a442c8b0156a31794473" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a442c8b0156a31794473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В эфире «Матч ТВ» глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сказал, что заявление госпожи Фуссек-Хаккарайнен стало основанием подозревать в повторном нарушении антидопинговых правил Логинова. А по итальянским законам за хранение и распространение допинга предусмотрена уголовная ответственность.

В субботу (в этот день Антхольце пройдут ключевые гонки — эстафетные) в шесть утра по местному времени итальянская полиция нагрянула в отель, где разместилась сборная России. Без стука, при помощи своих ключей, несколько человек в форме и штатском ворвались в номер, где совместно проживают биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев (последний полицию не интересовал), а также в номер к личному тренеру Логинова Александру Касперовичу. В эфире «Матч ТВ» Александр Логинов рассказал, что у него и Гараничева «сразу забрали оружие — видимо, как у очень опасных преступников». Также, по словам биатлониста, «забрали компьютер, телефон, личные вещи» и провели обыски в его и тренера автомобилях. «Проверили документы — это был запрос от IBU, то есть какое-то недоверие», — сообщил биатлонист. Происшедшее он охарактеризовал как «беспредел».

По словам главы СБР Владимира Драчева, в номере Александра Касперовича, который в Антхольц приехал с семьей, полицейские сразу же обратили внимание на пакет с лекарствами для его дочери и тут же распотрошили пакет в надежде найти допинг. В результате Александр Касперович, на которого не хватило российских аккредитаций и поэтому он договорился об аккредитации от украинской сборной (что нередко случается во время соревнований, и максимум, что грозит нарушителю, — штраф, в данном случае €500), был препровожден в полицейский участок для подписания протокола. Туда его сопроводил Владимир Драчев. Полицейские хотели забрать с собой и Александра Логинова, однако глава СБР убедил их этого не делать, сославшись на необходимость подготовки биатлониста к эстафете. Отметим, на ЧМ в Италии Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Сегодня он выступит в составе сборной России в мужской эстафете, как следует из опубликованного СБР состава участников.

IBU завело дело в связи с использованием Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии.

Организация направила все имеющиеся факты в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом), заявили ТАСС в IBU.

Читайте также Появилось видео обыска автомобиля Логинова

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил «Ъ», что об обысках мгновенно были оповещены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр спорта Олег Матыцин. В Антхольц уже направлен сотрудник Генконсульства России в Милане. «Дипломаты связываются с полицией для выяснения ситуации и установки обстоятельств происходящего», — указывается в заявлении посольства РФ в Италии.

Не осталось в стороне и Министерство спорта РФ. «Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности, — говорится в пресс-релизе ведомства.— Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил».

В ноябре 2013 года СБР отстранил Александра Логинова от соревнований, а в ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Как заявил на недавней пресс-конференции в Антхольце сам биатлонист, только на протяжении нынешнего сезона его проверяли на допинг порядка 12−16 раз. Несмотря на то что спортсмен понес наказание за прошлые грехи и регулярно проверяется на допинг, зарубежные биатлонисты как минимум с недоверием к нему относятся. Так, после победы россиянина в спринте на чемпионате мира норвежец Йоханнес Бё сказал, что «победа Логинова выглядит немного странно», а его брат Тарьей Бё добавил: «Жаль, что нельзя убрать его из итоговых результатов».

Вера Мухина