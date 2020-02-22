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16:45 (мск), источник: Матч ТВ

IBU сделал заявление в связи с обысками в сборной России

Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

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Ранним утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

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— IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.

Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.

22 февраля запланирована мужская эстафетная гонка. За Россию должны выступить Матвей Елисеев, Гараничев, Никита Поршнев и Логинов. Старт гонки — в 16:45 мск.

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