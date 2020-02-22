IBU сделал заявление в связи с обысками в сборной России

— IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.