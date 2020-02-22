IBU сделал заявление в связи с обысками в сборной России
Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление в связи с обысками в отеле сборной России на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Ранним утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
— IBU и Biathlon Integrity Unit осведомлены о действиях, предпринятых итальянскими властям (и о первоначальном ответе российской команды). Любое полицейское расследование должно быть прокомментировано соответствующей службой. Biathlon Integrity Unit, которое является независимым оперативным подразделением в составе IBU, будет оказывать полное содействие и помощь итальянским властям и будет принимать любые дальнейшие меры, необходимые для защиты целостности спорта. Никаких дальнейших комментариев не будет, пока расследование продолжается, — говорится в релизе IBU.
Biathlon Integrity Unit — независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.
22 февраля запланирована мужская эстафетная гонка. За Россию должны выступить Матвей Елисеев, Гараничев, Никита Поршнев и Логинов. Старт гонки — в 16:45 мск.