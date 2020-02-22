Биатлонистки Норвегии выиграли эстафету на чемпионате мира в Антхольце

Источник: РИА "Новости"

Команда Норвегии, за которую выступали Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхоф и Марте Ройзланд показала результат 1 час 07 мин. 05,7 сек (1+9).

Серебро завоевала сборная Германии, отставшая от победительниц на 10,7 сек. (0+9), бронзовыми призерами с отставанием 18,4 сек. (0+8) стали биатлонистки Украины.

Белорусские спортсменки Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина пришли к финишу тринадцатыми, отстав от чемпионок на 3 мин. 10,7 сек. (1+3).