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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонистки Норвегии выиграли эстафету на чемпионате мира в Антхольце

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистки сборной Норвегии выиграли эстафетную гонку 4×6 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Белоруски заняли 13-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Команда Норвегии, за которую выступали Сюнневе Сулемдал, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхоф и Марте Ройзланд показала результат 1 час 07 мин. 05,7 сек (1+9).

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Серебро завоевала сборная Германии, отставшая от победительниц на 10,7 сек. (0+9), бронзовыми призерами с отставанием 18,4 сек. (0+8) стали биатлонистки Украины.

Белорусские спортсменки Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова и Елена Кручинкина пришли к финишу тринадцатыми, отстав от чемпионок на 3 мин. 10,7 сек. (1+3).

Мужская эстафетная гонка 4×7,5 км начнется в 16.45. В составе белорусской команды на лыжню выйдут Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. За награды мужской эстафеты поспорят 27 сборных.

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  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Украина
    Украина
22.02.2020 13:45Чемпионат мираЭстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн
01:07.05,7
2ГерманияГермания
Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс, Дениза Херманн
+10,7
3УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная
+18,4
4ЧехияЧехия
Йессика Ислова, Маркета Давидова, Луция Харватова, Ева Пускарчикова
+31,1
5ШвецияШвеция
Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Лина Перссон, Ханна Эберг
+44,9
6ШвейцарияШвейцария
Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Лена Хекки
+47,1
7ПольшаПольша
Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Магдалена Гвиздон
+50,3
8РоссияРоссия
Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
+01.02,6
9КанадаКанада
Эмили Диксон, Эмма Ландер, Меган Бэнкс, Надя Мозер
+02.13,7
10ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара
+02.29,4
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