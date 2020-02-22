Россия — без медали в эстафете после обысков. Золото — у Франции

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Хотелось бы писать об этой эстафете в исключительно спортивном ключе — вот Логинов, которому бы добавить к двум личным медалям командную. Вот Гараничев, вернувшийся в четверку на крупном турнире после длительного перерыва. Вот борьба, скорость, стрельба, медали…

Но нет ведь. В 6 утра в день эстафеты в гостиничный номер, где живут Александр Логинов и Евгений Гараничев, нагрянула с проверкой полиция. О причинах сказано и написано много. А вот представить, как сказался утренний визит на самом Логинове, его соседе и остальных членах команды, очень сложно. Понятно, что сил и бодрости духа не прибавилось. Тем более, после победы в спринте Логинов с таким удовольствием рассказывал, как ему помогает поддержка супруги и видеоприветы из дома, которые он получает по несколько штук в час. А у него отобрали компьютер и телефон.

Гараничев — 14-й

Гараничев в нынешнем сезоне высоких результатов не показывал и не был таким уж очевидным кандидатом на участие в эстафете на чемпионате мира, тем более, что в расположении команды имелся готовый стартовать в командой гонке Карим Халили. Но Евгения заявили — беги. И даже после полицейского рейда он, по словам главного тренера Анатолия Хованцева, не сомневаясь, рвался в бой.

Начал Гараничев небыстро и к первой стрельбе подходил только 13-м в 13 секундах от лидера. А использование доппатрона еще откинуло его назад — 17-е место, 23 секунды проигрыша. С опаской ждали мы стойки в исполнении россиянина — прежде у него были с ней явные проблемы. И сейчас Евгений провел там едва ли не больше всех времени — 27,5 секунды, 25-й результат среди 27 участников. На пять мишеней ему потребовалось семь выстрелов. И Гараничев, конечно, отстал. Уже на 50 секунд. А на последнем круге проиграл лидеру еще 6.

Проблемный финишный круг

Матвей Елисеев ушел в гонку 14-м. Передался восьмым, но лидеру уступали уже 1.07. В плюс Елисееву — чистая стрельба на стойке. Не было бы ее, ситуация, наверное, стала бы совсем непоправимой. В минус — два допа на первом рубеже и падение скорости на последнем круге. Первый круг Матвей прошел быстрее всех, второй — четвертым, а последний — только шестым. В итоге ногами норвежцу Дале он проиграл 16 секунд.

Участие Никиты Поршнева в эстафете сомнению не подвергалось. И медальный опыт выступления в этой дисциплине на чемпионате мира у него уже имелся. Но в субботу он не показал ни чистой стрельбы, ни высокой скорости. Два допа на лежке и 51 (!) секунды отставания ходом от Тарьея Бе и, к примеру, 20 от шведа Пенсиолумы, привели к тому, что к смене этапа проигрыш России составлял уже 2 минуты 5 секунд.

Логинов справился

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Все взгляды были устремлены на Александра Логинова, но он со своим этапом справился достойно. Ходом он всего две секунды проиграл Кантену Фийон Майе и Бенедикту Доллю — ощутимо быстрее был только Йоханнес Бе. Но на стойке не обошлось без дополнительных. В итоге в борьбе со словенцем Тршаном Александр все же вытянул команду на четвертое место. Бороться за медаль ему было объективно сложно.

Норвегия проиграла золото на первом этапе

Предполагалось, что золото между собой разыграют Норвегия и Франция. Но ответственным за интригу выступил стартер скандинавской команды Ветле Кристиансен. Четко отработав на лежке, он отправился на штрафной круг на стойке и опустил свою команду на 12-е место. Выбирались норвежцы недолго, но претендовать на золото стало сложнее. А соперником Франции в борьбе за золото на протяжении почти всей гонки была команда Германии. Причем выглядели немцы суперуверенно. Первую половину гонки они, как и французы, закончили лишь с одним дополнительным патроном. При том, что соперником Хорна на втором этапе был сам Мартен Фуркад, он сумел отстоять для своей команды первое место. Быстрый Дале вернул Норвегию на третью позицию, но проигрывали скандинавы больше минуты.

Перед заключительным этапом Пайффер в борьбе с Дестье сделал для немцев отрыв в 12 секунд. Но уже после первого огневого рубежа Фийон-Майе вышел в лидеры — Долль, трижды перезаряжавший оружие, шел в трех секундах позади. На стойке француз и немец устроили перестрелку. В ней финишер сборной Германии дрогнул и отправился на штрафной круг. А Фийон-Майе к радости партнеров по команде, устремился к золоту.

Самым интересным в концовке стала борьба за серебро между Германией и Норвегией. Быстрый Бе на выходе со стадиона уступал Доллю всего пять секунд, а в итоге выиграл 15. Норвегия взяла серебро, у Германии — бронза.