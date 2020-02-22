Логинов может завершить карьеру из-за допинговых нападок. К его словам нужно отнестись серьезно
Ему просто нет смысла терпеть всю эту дичь.
Ему просто нет смысла терпеть всю эту дичь.
Что должен делать чемпионат мира (по любому виду спорта)? Оставлять после себя чувство удавшегося праздника. Это точно. Вы же помните ЧМ-2018 по футболу. Но биатлонный форум в Антхольце запомнится местом, где вскрылись все пороки биатлонной семьи. Счастливый образ мира, любви, честности и согласия, который так кропотливо создавал Международный союз (IBU), разбился. Сама же организация все и разнесла.
Александр Логинов открыл всем глаза. Его травля, начавшаяся в прошлом сезоне, достигла своего апогея. Кто только не высказался после его победы в спринте и бронзы в пасьюте. Старательные попытки Мартена Фуркада, Йоханнеса Бе, Тарьея Бе, Себастьяна Самуэльссона быть дружелюбными совсем провалились. Актеры из них, честно сказать, ужасные.
Так о какой семье может идти речь, где все друг друга ненавидят и врут? Нет, никто и раньше из них не скрывал, что допинговое прошлое Логинова — главное препятствие для нормальных отношений. Но зачем тогда улыбаться на подиуме, крепко жать ему руку, а потом выставлять в инстаграм несмешную картинку про чаепитие? Если уж ненавидите, то либо продолжайте его показательно хейтить, либо поговорите, либо молча игнорируйте.
Первыми разрушать мир в семье начали, именно, они. А в субботу утром и боссы IBU нарушили все свои правила. Уже не так важно, что полиция ворвалась к Логинову в номер в день эстафетной гонки. Важна сама причина к нему ворваться. Левая аккредитация его тренера Александра Касперовича и старый допинговый косяк. Просто позор, учитывая, что потерпевшим выступает русский биатлонист (бывшего допингиста на территории Европы сразу никто четко защищать не будет). Другие сборные отделываются штрафами за левые аккреды, у нас разворачивается драма.
Глава IBU Олле Далин делает вид, что вообще узнал обо всем из СМИ, а главная наводчица (антидопинговый менеджер Сара Фуссек-Хаккарайнен) отсутствует в Антхольце. Интересно, а Далин всем своим подчиненным разрешает делать, что в голову взбредет?
До этого беспредела вряд ли
Всем назло эстафету мы не выиграли. Были только близки к медали. И это, наверное, впервые, когда обвинять в команде некого, да и не очень хочется. Если бы Логинов завалил свой этап, то и его никто бы не посмел обвинить. Кстати, на него утренний инцидент никак не повлиял. В гонке уж точно.
После нее, правда, стало ясно, что пуленепробиваемый Логинов все же человек, которого можно сломать. Саша сильно устал от непрекращающейся травли. Но больнее всего ему было даже не за это, а за переживающую жену (которой он даже позвонить со своего телефона сейчас не может).
— Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может,
Неизвестно, что в итоге лидер команды решит со своей карьерой. Конечно, нам бы очень не хотелось его ухода. Но, зная нелюбовь биатлониста к.
пустословию, вряд ли он сказал такое от обиды. И реальность такова, что Логинов действительно может завязать со спортом. Вот причины:
Пока Логинов дает шанс своей карьере продолжиться. На предложение приехать к нему в гости никто из спортсменов не откликнулся. И он решил, что сделает первый шаг сам. Возможно, что налаживать коммуникацию ему будет помогать председатель комиссии спортсменов IBU Клэр Игэн. Очень хочется, чтобы у Саши все получилось, и он не только открыл нам глаза на пороки биатлонной семьи, но и всем, кому интересен один из самых крутых зимных видов спорта.
Виктория Дмитриева