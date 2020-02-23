Двумя масс-стартами в Антхольце финиширует чемпионат мира по биатлону

В 14.30 начнется женская гонка на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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В 17.00 мужчины уйдут на дистанцию протяженностью 15 км с четырьмя заходами на стрельбище. Оба масс-старта, в которых примут участие по 30 биатлонистов, пройдут без участия представителей Беларуси.

Перед последним соревновательным днем мирового первенства командный медальный зачет возглавляет сборная Норвегии, у которой 9 наград (4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые). На второй позиции биатлонисты Франции — 6 (3, 1, 2), третье место у команды Италии — 3 (2, 1, 0).

После завершения планетарного форума команды отправятся в Раубичи, где с 26 февраля по 1 марта пройдет чемпионат Европы по биатлону.