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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрлова-Перхт объяснила, почему бы убрала из биатлона сингл-микст

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, какую гонку она убрала бы из программы биатлона.

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Источник: РИА "Новости"

«Недавно прочитала интервью Уле-Эйнара Бьорндалена и сошлась с ним во мнении по поводу сингл-микста. Наверное, это больше из разряда шоу.

Смотрела сингл-микст здесь, в Антерсельве, и до сих пор под впечатлением, с какой скоростью ребята и девчонки бежали, как стреляли. Я более консервативный человек, так что убрала бы сингл-микст и оставила бы индивидуальную гонку.

Матвей Елисеев предложил давать в этой эстафете не три, а один дополнительный патрон. Здесь есть рациональное зерно. Может, дополнительных патронов вообще давать не нужно, чтобы снизить зависимость результатов от стрельбы в пользу скорости? Сейчас чувствуется перекос", — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

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18 февраля© Ньюстюб
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