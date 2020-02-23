Юрлова-Перхт объяснила, почему бы убрала из биатлона сингл-микст

Смотрела сингл-микст здесь, в Антерсельве, и до сих пор под впечатлением, с какой скоростью ребята и девчонки бежали, как стреляли. Я более консервативный человек, так что убрала бы сингл-микст и оставила бы индивидуальную гонку.