Юрлова-Перхт объяснила, почему бы убрала из биатлона сингл-микст
Российская биатлонистка Екатерина
Российская биатлонистка Екатерина
«Недавно прочитала интервью
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сингл-микстздесь, в Антерсельве, и до сих пор под впечатлением, с какой скоростью ребята и девчонки бежали, как стреляли. Я более консервативный человек, так что убрала бы сингл-миксти оставила бы индивидуальную гонку.
Матвей Елисеев предложил давать в этой эстафете не три, а один дополнительный патрон. Здесь есть рациональное зерно. Может, дополнительных патронов вообще давать не нужно, чтобы снизить зависимость результатов от стрельбы в пользу скорости? Сейчас чувствуется перекос", — цитирует