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17:05 (мск), источник: ТАСС

Норицын покинет пост старшего тренера женской сборной РФ по биатлону по окончании сезона

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 23 февраля. /ТАСС/. Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын покинет свой пост по окончании сезона. Об этом журналистам сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

На вопрос, сохранит ли Норицын свой пост, глава СБР ответил, что у специалиста нет шансов на работу со сборной в следующем сезоне. «Хованцев (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) сохранит свой пост», — добавил Драчев. «Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете», — отметил Драчев.

Норицын и Анатолий Хованцев были назначены на свои посты в мае 2018 года. Старшим тренером мужской команды является Сергей Белозеров.

На чемпионате мира в Италии российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали, в эстафете россиянки стали восьмыми. В мужской части соревнований Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу — в гонке преследования. Чемпионат мира завершится мужским масс-стартом в воскресенье.

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