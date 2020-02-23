Норицын покинет пост старшего тренера женской сборной РФ по биатлону по окончании сезона

Источник: ИТАР-ТАСС

На вопрос, сохранит ли Норицын свой пост, глава СБР ответил, что у специалиста нет шансов на работу со сборной в следующем сезоне. «Хованцев (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) сохранит свой пост», — добавил Драчев. «Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете», — отметил Драчев.

Норицын и Анатолий Хованцев были назначены на свои посты в мае 2018 года. Старшим тренером мужской команды является Сергей Белозеров.