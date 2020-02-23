Норицын покинет пост старшего тренера женской сборной РФ по биатлону по окончании сезона

На вопрос, сохранит ли Норицын свой пост, глава СБР ответил, что у специалиста нет шансов на работу со сборной в следующем сезоне. «Хованцев (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) сохранит свой пост», — добавил Драчев. «Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете», — отметил Драчев.
Норицын и Анатолий Хованцев были назначены на свои посты в мае 2018 года. Старшим тренером мужской команды является Сергей Белозеров.
На чемпионате мира в Италии российские биатлонистки не сумели завоевать ни одной медали, в эстафете россиянки стали восьмыми. В мужской части соревнований Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу — в гонке преследования. Чемпионат мира завершится мужским масс-стартом в воскресенье.