Норвежка Марте Ройзланд победила в масс-старте чемпионата мира по биатлону
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце завершается чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце завершается чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победительницей женского
Мировое первенство завершится сегодня мужским
После финиша планетарного форума команды отправятся в Раубичи, где с 26 февраля по 1 марта пройдет чемпионат Европы по биатлону.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|39.14,0
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+20,7
|3
|Ханна Эберг
|Швеция
|+26,1
|4
|Моника Хойниш
|Польша
|+29,1
|5
|Жюли Симон
|Франция
|+45,1
|6
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|+52,0
|7
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.00,2
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.00,3
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.02,5
|10
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.21,3