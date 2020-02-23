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17:13 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежка Марте Ройзланд победила в масс-старте чемпионата мира по биатлону

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в итальянском Антхольце завершается чемпионат мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Победительницей женского масс-старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами стала норвежская биатлонистка Марте Ройзланд, которая показала результат 39 мин. 14,0 сек. (2). Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер (+20,7 сек. ; 3), бронзовая медаль у шведской биатлонистки Ханны Эберг (+26,1; 3).

Мировое первенство завершится сегодня мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя заходами на стрельбище.

После финиша планетарного форума команды отправятся в Раубичи, где с 26 февраля по 1 марта пройдет чемпионат Европы по биатлону.

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 3
    Ханна Эберг
    Швеция
    Швеция
23.02.2020 14:30Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия39.14,0
2Доротея ВирерИталияИталия+20,7
3Ханна ЭбергШвецияШвеция+26,1
4Моника ХойнишПольшаПольша+29,1
5Жюли СимонФранцияФранция+45,1
6Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+52,0
7Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+01.00,2
8Франциска ПройссГерманияГермания+01.00,3
9Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+01.02,5
10Анаис БесконФранцияФранция+01.21,3
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