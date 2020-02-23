Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

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Норвежец показал результат 38 минут 9,5 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание 42 секунды; 3 промаха), третьим пришел к финишу его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд; 2 промаха).

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 26-е время (+3.46,1; 4), Матвей Елисеев стал 28-м (+4.18,6; 7). Лидер сборной России Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в связи с обысками ночью в отеле сборной России.

В общем зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад, который завершил гонку на седьмом месте, в его активе 788 очков, второе место занимает Фийон Майе (712), третье — Йоханнес Бё (690). Лучшим из россиян в общем зачете является пропустивший заключительную гонку Логинов (570), который расположился на шестом месте. Елисеев идет 15-м (367), Евгений Гараничев — 32-м (138), Поршнев — 35-м (130). После четырех из шести этапов в зачете масс-стартов со 182 очками лидирует Фийон Майе, на второй строчке располагается Фуркад (176), третье место занимает Йоханнес Бё (168), лучший из россиян — идущий 18-м Логинов (75).

Для Бё это золото стало третьим на этом чемпионате мира, до этого он одержал победу в смешанной эстафете и в сингл-миксте, также он стал серебряным призером в гонке преследования, индивидуальной гонке и мужской эстафете. Таким образом, Бё стал первым биатлонистом, который завоевал шесть медалей на одном чемпионате мира, а также третьим норвежцем, выигравшим два масс-старта на чемпионате мира.