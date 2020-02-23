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18:11 (мск), источник: ТАСС

Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Бё победил в масс-старте на 15 км на чемпионате мира. Соревнования прошли в итальянском Антхольце.

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Источник: Reuters

Норвежец показал результат 38 минут 9,5 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание 42 секунды; 3 промаха), третьим пришел к финишу его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд; 2 промаха).

Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 26-е время (+3.46,1; 4), Матвей Елисеев стал 28-м (+4.18,6; 7). Лидер сборной России Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в связи с обысками ночью в отеле сборной России.

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В общем зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад, который завершил гонку на седьмом месте, в его активе 788 очков, второе место занимает Фийон Майе (712), третье — Йоханнес Бё (690). Лучшим из россиян в общем зачете является пропустивший заключительную гонку Логинов (570), который расположился на шестом месте. Елисеев идет 15-м (367), Евгений Гараничев — 32-м (138), Поршнев — 35-м (130). После четырех из шести этапов в зачете масс-стартов со 182 очками лидирует Фийон Майе, на второй строчке располагается Фуркад (176), третье место занимает Йоханнес Бё (168), лучший из россиян — идущий 18-м Логинов (75).

Для Бё это золото стало третьим на этом чемпионате мира, до этого он одержал победу в смешанной эстафете и в сингл-миксте, также он стал серебряным призером в гонке преследования, индивидуальной гонке и мужской эстафете. Таким образом, Бё стал первым биатлонистом, который завоевал шесть медалей на одном чемпионате мира, а также третьим норвежцем, выигравшим два масс-старта на чемпионате мира.

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Всего на счету норвежца 10 золотых медалей чемпионатов мира, по этому показателю он догнал своего брата Тарьея Бё (10), но пока уступает Фуркаду (13), а также своим соотечественникам Эмилю Хегле Свендсену (12) и Уле Эйнару Бьорндалену (20).

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15 февраля© Ньюстюб
  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
23.02.2020 17:00Чемпионат мираМасс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия38.09,5
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+42,0
3Эмильян ЖакленФранцияФранция+55,0
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+55,6
5Симон ДестьеФранцияФранция+01.03,7
6Феликс ЛяйтнерАвстрияАвстрия+01.06,7
7Мартен ФуркадФранцияФранция+01.13,1
8Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.17,1
9Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия+01.19,6
10Йоханнес КюнГерманияГермания+01.25,2
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