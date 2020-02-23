Йоханнес Бё завоевал третью золотую медаль на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
АНТХОЛЬЦ /Италия, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Бё победил в
АНТХОЛЬЦ /Италия, 23 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Бё победил в
Норвежец показал результат 38 минут 9,5 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (отставание 42 секунды; 3 промаха), третьим пришел к финишу его соотечественник Эмильен Жаклен (+55 секунд; 2 промаха).
Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, показавший 26-е время (+3.46,1; 4), Матвей Елисеев стал 28-м (+4.18,6; 7). Лидер сборной России Александр Логинов снялся с участия в
В общем зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад, который завершил гонку на седьмом месте, в его активе 788 очков, второе место занимает Фийон Майе (712), третье — Йоханнес Бё (690). Лучшим из россиян в общем зачете является пропустивший заключительную гонку Логинов (570), который расположился на шестом месте. Елисеев идет 15-м (367), Евгений Гараничев — 32-м (138), Поршнев — 35-м (130). После четырех из шести этапов в зачете
Для Бё это золото стало третьим на этом чемпионате мира, до этого он одержал победу в смешанной эстафете и в
Всего на счету норвежца 10 золотых медалей чемпионатов мира, по этому показателю он догнал своего брата Тарьея Бё (10), но пока уступает Фуркаду (13), а также своим соотечественникам Эмилю Хегле Свендсену (12) и Уле Эйнару Бьорндалену (20).
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|38.09,5
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+42,0
|3
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+55,0
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+55,6
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+01.03,7
|6
|Феликс Ляйтнер
|Австрия
|+01.06,7
|7
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.13,1
|8
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.17,1
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+01.19,6
|10
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+01.25,2