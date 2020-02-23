Тренер Логинова опроверг информацию об открытии уголовного дела

Логинов снялся с воскресного масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Это решение было принято после того, как днем ранее в номере спортсмена и его тренера проводился обыск. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем Telegram-канале, что у него есть информация, что на Логинова и Касперовича якобы открыто уголовное дело.

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем, — сказал Касперович по телефону. — Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего (запрещенного — ред.) не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли они (полицейские) право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни».