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21:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Логинова опроверг информацию об открытии уголовного дела

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, сообщил РИА Новости, что на него и его спортсмена в Италии не открывали уголовное дело после обысков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Логинов снялся с воскресного масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Это решение было принято после того, как днем ранее в номере спортсмена и его тренера проводился обыск. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем Telegram-канале, что у него есть информация, что на Логинова и Касперовича якобы открыто уголовное дело.

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем, — сказал Касперович по телефону. — Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего (запрещенного — ред.) не было найдено. Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли они (полицейские) право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни».

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